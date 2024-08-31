US Open — 2024, мужчины: результаты 5-го игрового дня, сетка соревнований
30 августа и в ночь с 30 на 31 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл пятый игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в мужчком одиночном разряде.
Результаты пятого игрового дня 30-31 августа мск на US Open — 2024 у мужчин:
- Фрэнсис Тиафо (США) — Бен Шелтон (США) — 4:6, 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
- Андрей Рублёв (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 7:5, 6:4.
- Григор Димитров (Болгария) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:3, 6:3, 6:1.
- Тейлор Фритц (США) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:2.
- Каспер Рууд (Норвегия) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.
- Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
- Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.
- Александр Зверев (Германия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.
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