Зверев первым достиг отметки в 100 побед на ТБШ из тех, кто родился после 1990 года

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев первым из теннисистов, рождённых в 1990 годах или позднее, достиг отметки в 100 выигранных матчей на турнирах «Большого шлема».

100-й победы Зверев добился в третьем круге US Open — 2024. Александр обыграл 33-ю ракетку мира аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.

Зверев родился в 1997 году. В данный момент ему 27 полных лет. Самым успешным «Шлемом» Зверева является «Ролан Гаррос». В этом году он впервые вышел в финал данного мэйджора.

Распределение побед Александра Зверева на мэйджорах:

Открытый чемпионат Австралии – 25 побед;

«Ролан Гаррос» — 34;

Уимблдон – 16;

US Open – 25.