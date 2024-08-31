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Зверев первым достиг отметки в 100 побед на ТБШ из тех, кто родился после 1990 года

Зверев первым достиг отметки в 100 побед на ТБШ из тех, кто родился после 1990 года
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев первым из теннисистов, рождённых в 1990 годах или позднее, достиг отметки в 100 выигранных матчей на турнирах «Большого шлема».

100-й победы Зверев добился в третьем круге US Open — 2024. Александр обыграл 33-ю ракетку мира аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 06:00 МСК
Томас Мартин Этчеверри
33
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		5 1 3
5 		7 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Зверев родился в 1997 году. В данный момент ему 27 полных лет. Самым успешным «Шлемом» Зверева является «Ролан Гаррос». В этом году он впервые вышел в финал данного мэйджора.

Распределение побед Александра Зверева на мэйджорах:

Открытый чемпионат Австралии – 25 побед;
«Ролан Гаррос» — 34;
Уимблдон – 16;
US Open – 25.

Сетка мужского US Open - 2024
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