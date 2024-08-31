Арина Соболенко рассказала, что испытывала, ожидая начала матча с Александровой

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси рассказала, что испытывала во время ожидания начала матча третьего круга US Open — 2024 с россиянкой Екатериной Александровой. Встреча теннисисток была запланирована после матча Алексея Попырина с Новаком Джоковичем.

«Я молилась, чтобы Джокович и Попырин не играли так долго», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Отметим, что встреча стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.