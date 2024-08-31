Арина Соболенко рассказала, что испытывала, ожидая начала матча с Александровой
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси рассказала, что испытывала во время ожидания начала матча третьего круга US Open — 2024 с россиянкой Екатериной Александровой. Встреча теннисисток была запланирована после матча Алексея Попырина с Новаком Джоковичем.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 07:10 МСК
31
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Я молилась, чтобы Джокович и Попырин не играли так долго», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Отметим, что встреча стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.
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