Онс Жабер отреагировала на слова Эверт о «мужской игре» Муховой на US Open — 2024

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная американская теннисистка Крис Эверт, которая комментировала матч Каролины Муховой и Наоми Осаки на US Open — 2024, сравнила игру чешской теннисистки с мужской. Онс Жабер из Туниса отреагировала на комментарий Эверт.

«Она играет как парень. Она хочет играть как парень. У парней подачи сильнее. У женщин, у них в большинстве случаев лучше удары с лёта, они немного лучше двигаются», — сказала Крис Эверт.

«Мухова — удивительно талантливый игрок. Ей не обязательно быть парнем, чтобы иметь отличную подачу, удар с лёта или движение. Давайте, пожалуйста, перестанем стереотипизировать по половому признаку», — написала Жабер в социальных сетях.

«Извините, если я обидела вас обоих. Конечно, я не хотела этого делать. Сила, подвижность и атлетичность значительно выросли, и у многих женщин, которых я опрашиваю, есть кумиры-мужчины, на которых они стремятся быть похожими своей игрой. Опять же, возможно, моя подача могла бы быть лучше, так что извините», — ответила Эверт.