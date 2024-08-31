«Она была нереальной». Кирьос поддержал Жабер в вопросе игры Муховой на US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал Онс Жабер из Туниса, которая отреагировала на слова Крис Эверт о «мужской игре» чешской теннисистки Каролины Муховой на US Open — 2024.

«Я согласен. Она была удивительной. Какое это имеет значение, её залпы были потрясающими, она была нереальной. Онс, научи меня своему слайду, пожалуйста, лол, мой ударился о забор», — написал Кирьос в социальных сетях.

«Мне это будет очень приятно, но я думаю, что Каролина могла бы научить нас обоих», — ответила Жабер.

Напомним, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная американская теннисистка Крис Эверт, которая комментировала матч Каролины Муховой и Наоми Осаки на US Open — 2024, сравнила игру чешской теннисистки с мужской. Онс Жабер из Туниса отреагировала на комментарий Эверт.