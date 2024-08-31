US Open — 2024, мужчины: расписание 6-го игрового дня

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Сегодня, 31 августа, состоится шестой игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. На корт выйдет пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.

18:00 — Давид Гоффен (Бельгия) — Томаш Махач (Чехия)

19:30 — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Джек Дрэйпер (Великобритания)

20:30 — Янник Синнер (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия)

21:00 — Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США)

23:00 — Маттео Арнальди (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия)

23:00 — Нуну Боржеш (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия)

02:00 — Алекс де Минор (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания)

03:30 — Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия)