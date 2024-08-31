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US Open — 2024, мужчины: расписание 6-го игрового дня

US Open — 2024, мужчины: расписание 6-го игрового дня
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Сегодня, 31 августа, состоится шестой игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. На корт выйдет пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.

  • 18:00 — Давид Гоффен (Бельгия) — Томаш Махач (Чехия)
  • 19:30 — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Джек Дрэйпер (Великобритания)
  • 20:30 — Янник Синнер (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия)
  • 21:00 — Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США)
  • 23:00 — Маттео Арнальди (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия)
  • 23:00 — Нуну Боржеш (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия)
  • 02:00 — Алекс де Минор (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания)
  • 03:30 — Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия)
US Open - 2024. Календарь
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