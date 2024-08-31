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Попырин: титул в Монреале для меня более значим, чем победа над Джоковичем на US Open

Попырин: титул в Монреале для меня более значим, чем победа над Джоковичем на US Open
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Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин оценил значимость победы над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге US Open — 2024.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Победа в Монреале для меня более значима, чем победа над Новаком Джоковичем в Нью-Йорке. Ведь это титул «Мастерса». Сегодня тоже был невероятный момент, но перед игрой я думал, что смогу сделать это», — сказал Попырин на пресс-конференции.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Попырин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

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Сетка US Open - 2024
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