Попырин: титул в Монреале для меня более значим, чем победа над Джоковичем на US Open

Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин оценил значимость победы над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге US Open — 2024.

«Победа в Монреале для меня более значима, чем победа над Новаком Джоковичем в Нью-Йорке. Ведь это титул «Мастерса». Сегодня тоже был невероятный момент, но перед игрой я думал, что смогу сделать это», — сказал Попырин на пресс-конференции.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Попырин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.