Попырин: титул в Монреале для меня более значим, чем победа над Джоковичем на US Open
Поделиться
Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин оценил значимость победы над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге US Open — 2024.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
28
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|6
|
|4
|6
|4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Победа в Монреале для меня более значима, чем победа над Новаком Джоковичем в Нью-Йорке. Ведь это титул «Мастерса». Сегодня тоже был невероятный момент, но перед игрой я думал, что смогу сделать это», — сказал Попырин на пресс-конференции.
В 1/8 финала Открытого чемпионата США Попырин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.
Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2024
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:51
-
11:44
-
11:30
-
11:06
-
10:52
-
10:48
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:05
-
10:05
-
09:54
-
09:51
-
09:43
-
09:41
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
08:51
-
08:49
-
08:19
-
08:06
-
08:00
-
07:42
-
07:42
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:01