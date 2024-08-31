Янчук: неизвестно, с кем Рублёву будет проще в 1/4 финала US Open: с Новаком или Попыриным

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что неизвестно, с кем шестой ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву будет проще в четвертьфинале US Open — 2024.

«С одной стороны, у Рублёва есть хороший шанс попасть в полуфинал US Open после вылета Джоковича. Но с другой, на данном этапе Попырин может стать очень серьёзным соперником. Во-первых, он уверенно обыграл Джоковича в четырёх сетах. Во-вторых, он нанёс 18 ударов навылет, когда Джокович только восемь. Мы знаем, что главное окружение Рублёва — удары справа, но Попырин ему не уступает в этом. Алексей играл ровно, вёл методичную и осмысленную игру. Неизвестно, с кем было бы Рублёву проще: с Джоковичем или Попыриным, который находится в хорошей форме и очень остро бьёт. Если этот матч состоится, он будет очень напряжённым — 50 на 50», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.