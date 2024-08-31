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Новак Джокович опубликовал пост по итогам неудачного выступления на US Open — 2024

Новак Джокович опубликовал пост по итогам неудачного выступления на US Open — 2024
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на Открытом чемпионате США — 2024.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Сегодня вечером этому не суждено было случиться. Хорошо сыграл Алексей. Настало время расслабиться, перезагрузиться и двигаться дальше. До следующего раза, Нью-Йорк», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 31 августа, в заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» Новак не сумел защитить титул чемпиона US Open, уступив представителю Австралии Алексею Попырину, занимающему 28-ю строчку рейтинга. Матч третьего круга US Open — 2024 завершился в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 в пользу австралийца.

В 1/8 финала Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.

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