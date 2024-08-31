Новак Джокович опубликовал пост по итогам неудачного выступления на US Open — 2024

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на Открытом чемпионате США — 2024.
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«Сегодня вечером этому не суждено было случиться. Хорошо сыграл Алексей. Настало время расслабиться, перезагрузиться и двигаться дальше. До следующего раза, Нью-Йорк», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
Сегодня, 31 августа, в заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» Новак не сумел защитить титул чемпиона US Open, уступив представителю Австралии Алексею Попырину, занимающему 28-ю строчку рейтинга. Матч третьего круга US Open — 2024 завершился в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 в пользу австралийца.
В 1/8 финала Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.
- 31 августа 2024
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