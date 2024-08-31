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Последним, у кого получилось защитить титул на US Open, был Федерер в 2008 году

Последним, у кого получилось защитить титул на US Open, был Федерер в 2008 году
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер стал последним, у кого получилось защитить титул на Открытом чемпионате США в 2008 году.

Чемпион US Open — 2023 сербский теннисист Новак Джокович уступил в матче третьего круга 28-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину со счётом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Российский теннисист Даниил Медведев остался единственным чемпионом US Open, который продолжает борьбу за титул Открытого чемпионата США по состоянию на текущий момент — после части сыгранных матчей третьего круга. Медведев выигрывал US Open один раз в карьере — в 2021 году.

Помимо Медведева, стартовали ещё четыре победителя турнира в разные годы. Двое из них — чемпион 2016 года Стэн Вавринка и чемпион 2020 года Доминик Тим — выбыли из нового розыгрыша в первом круге. Победитель US Open — 2022 испанец Карлос Алькарас потерпел поражение во втором круге текущего турнира.

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