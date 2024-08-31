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Даниил Медведев оценил соперника по третьему кругу US Open — 2024

Даниил Медведев оценил соперника по третьему кругу US Open — 2024
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с итальянцем Флавио Коболли в рамках третьего круга US Open — 2024.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я даже не знал, с кем дальше играю. Никогда с ним не тренировался. Видел, как он играет. У него очень взрывной теннис. Может, как у Марожана, только немного в другом стиле. Будет интересно. Безумие – играть на «Шлеме» и дважды играть с кем-то впервые. Будет интересно, жду этого матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В матче второго круга россиянин уверенно обыграл венгра Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

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