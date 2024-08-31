US Open — 2024, женщины: расписание 6-го игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 августа, состоится шестой игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. На корт выйдут российские теннисистки Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия) — 18:00.

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 18:00.

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Джессика Пегула (США) — 19:00.

Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — 19:30.

Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 21:30.

Джессика Понше (Франция) — Каролина Возняцки (Дания) — 21:30.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.