US Open — 2024, женщины: расписание 6-го игрового дня
Сегодня, 31 августа, состоится шестой игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. На корт выйдут российские теннисистки Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков. Время начала соревнований носит предварительный характер.
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия) — 18:00.
- Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 18:00.
- Джессика Бузас Манейро (Испания) — Джессика Пегула (США) — 19:00.
- Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — 19:30.
- Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 21:30.
- Джессика Понше (Франция) — Каролина Возняцки (Дания) — 21:30.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.
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