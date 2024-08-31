«Не думаю о долгосрочной перспективе». Попырин — об 1/8 финала с Тиафо на US Open — 2024

28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о грядущем матче четвёртого круга с 20-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

«Я не думаю о долгосрочной перспективе, хочу играть игру за игрой. Знаю, что победить Тиафо будет очень сложно. Он хороший друг, у нас прекрасные отношения, и мы несколько раз тренировались вместе. Мне придётся подавать лучше, чем сегодня, если хочу победить, но это фантастика — чувствовать, что у меня есть всё, что мне нужно, чтобы победить лучших в мире на больших сценах», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Напомним, в матче третьего круга Попырин обыграл вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.