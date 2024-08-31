Диана Шнайдер — Сара Эррани: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open
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Сегодня, 30 августа, проходят матчи третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2024, где встречаются 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 96-я ракетка мира итальянская теннисистка Сара Эррани. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» на арене Луи Армстронг Стэдиум и начнётся не ранее 19:30 мск.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
96
Сара Эррани
С. Эррани
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и итальянской спортсменок.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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