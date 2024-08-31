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Медведев — о шутках на корте: когда закончу карьеру, останется хорошее наследие заголовков

Медведев — о шутках на корте: когда закончу карьеру, останется хорошее наследие заголовков
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Российский теннисист пятая ракетка мира, чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев оценил своё позитивное поведение на корте во время матчей.

«О шутках – когда я на корте, то всегда попадаю в заголовки. Иногда плохие, иногда хорошие, иногда смешные, иногда — не такие смешные. А я вообще-то не очень люблю заголовки, но на корте у меня мозг постоянно кипит. Иногда — от расстройства, иногда это хорошие эмоции. И так просто получается, даже если я не хочу. Это просто кипит.

Думаю, это хорошо. Когда закончу карьеру, останется хорошее наследие в плане заголовков и хороших воспоминаний на корте, знаковых моментов и так далее. Мне нравится говорить, не вижу с этим проблем», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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