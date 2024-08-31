«В этом что-то есть». Рууд — о камбэке с 0:2 по сетам в третьем круге US Open — 2024

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу в третьем круге US Open — 2024 и камбэк с 0:2 по сетам.

«Для этого нужен сильный менталитет. Мы все здесь физически сильны. Нужно иметь правильный настрой и верить до конца. К счастью, в третьем сете я уже не падал духом… наверное, зажёгся. Просто продолжал верить. В последнем сете действительно чувствовал себя в зоне. Это второй раз в моей карьере. Второй раз здесь, на US Open. Наверное, в этом месте что-то есть», — сказал Рууд в интервью на корте.

Напомним, Каспер Рууд обыграл представителя Китая Цзюнчэн Шана со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.