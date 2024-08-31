Фото: Арина Соболенко повторила празднование Попырина в матче с Джоковичем

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси повторила празднование австралийца Алексея Попырина после победы над Екатериной Александровой в матче третьего круга US Open — 2024.

Фото: Кадр из трансляции

Встреча теннисисток была запланирована после матча Алексея Попырина с Новаком Джоковичем. Соболенко наблюдала за победой австралийца над второй ракеткой мира с трибуны.

Отметим, что встреча Соболенко с Александровой стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.