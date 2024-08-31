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Фото: Арина Соболенко повторила празднование Попырина в матче с Джоковичем

Фото: Арина Соболенко повторила празднование Попырина в матче с Джоковичем
Аудио-версия:
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси повторила празднование австралийца Алексея Попырина после победы над Екатериной Александровой в матче третьего круга US Open — 2024.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 07:10 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
2 		6 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Фото: Кадр из трансляции

Встреча теннисисток была запланирована после матча Алексея Попырина с Новаком Джоковичем. Соболенко наблюдала за победой австралийца над второй ракеткой мира с трибуны.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Отметим, что встреча Соболенко с Александровой стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

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