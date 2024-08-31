Фото: Арина Соболенко повторила празднование Попырина в матче с Джоковичем

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси повторила празднование австралийца Алексея Попырина после победы над Екатериной Александровой в матче третьего круга US Open — 2024.
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|6
Фото: Кадр из трансляции
Встреча теннисисток была запланирована после матча Алексея Попырина с Новаком Джоковичем. Соболенко наблюдала за победой австралийца над второй ракеткой мира с трибуны.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|6
|
|4
|6
|4
Отметим, что встреча Соболенко с Александровой стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.
- 31 августа 2024
-
14:00
-
13:51
-
13:46
-
13:36
-
13:19
-
13:00
-
12:55
-
12:45
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:51
-
11:44
-
11:30
-
11:06
-
10:52
-
10:48
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:05
-
10:05
-
09:54
-
09:51
-
09:43
-
09:41
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
08:51
-
08:49
-
08:19