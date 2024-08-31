«Иди и забери его». Кирьос обратился к Попырину, назвав его одним из фаворитов US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально высказался о победе соотечественника Алексея Попырина над Новаком Джоковичем в матче третьего круга US Open — 2024.

«Так рад за Поп-мэна [Попырина]. Его системность — это то, что я искал всю свою карьеру. По-настоящему счастливый мужик. У тебя есть всё, что нужно, чтобы выиграть «Большой шлем». Бро, иди и забери его», — написал Кирьос в социальных сетях.

В 1/8 финала US Open — 2024 Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга. Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.