«Иди и забери его». Кирьос обратился к Попырину, назвав его одним из фаворитов US Open
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально высказался о победе соотечественника Алексея Попырина над Новаком Джоковичем в матче третьего круга US Open — 2024.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
28
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Так рад за Поп-мэна [Попырина]. Его системность — это то, что я искал всю свою карьеру. По-настоящему счастливый мужик. У тебя есть всё, что нужно, чтобы выиграть «Большой шлем». Бро, иди и забери его», — написал Кирьос в социальных сетях.
В 1/8 финала US Open — 2024 Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга. Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.
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