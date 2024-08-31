Мухова — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024

Сегодня, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2024 встретятся 38-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) и чешская теннисистка Каролина Мухова. Встреча запланирована на 31 августа и начнётся не ранее 18:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Муховой. Каролина выиграла на турнире ITF в Праге в 2017 году (7:6 (7:4), 6:2) и в первом круге Монреаля-2023 с точно таким же счётом — даже тай-брейк завершился тоже со счётом 7:4. Анастасия же одержала волевую победу в финальном, третьем раунде квалификации Брисбена-2019 — 1:6, 7:6 (7:5), 6:0.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
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