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Мухова — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024

Мухова — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024
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Сегодня, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2024 встретятся 38-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) и чешская теннисистка Каролина Мухова. Встреча запланирована на 31 августа и начнётся не ранее 18:00 мск.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Муховой. Каролина выиграла на турнире ITF в Праге в 2017 году (7:6 (7:4), 6:2) и в первом круге Монреаля-2023 с точно таким же счётом — даже тай-брейк завершился тоже со счётом 7:4. Анастасия же одержала волевую победу в финальном, третьем раунде квалификации Брисбена-2019 — 1:6, 7:6 (7:5), 6:0.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Календарь US Open - 2024
Cетка US Open - 2024
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