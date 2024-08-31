Ольховский: Легечка был не готов к стабильному и быстрому теннису Рублёва

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга US Open — 2024.

«Рублёв и до турнира вселял некоторую уверенность в своей игре. В матче с Легечкой он показал очень стабильный и хороший теннис. Андрей хорошо подаёт, уверенно играет и не зажимается. Делает всё в темпе и по направлению. Легечка был не готов к такому стабильному и быстрому теннису», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 31 августа, Андрей Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:3, 7:5, 6:4. В 1/8 финала Рублёв встретится с Григором Димитровым (Болгария), который в трёх сетах оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).