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Ольховский: Легечка был не готов к стабильному и быстрому теннису Рублёва

Ольховский: Легечка был не готов к стабильному и быстрому теннису Рублёва
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга US Open — 2024.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 22:35 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
3 		5 4
             
Иржи Легечка
38
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Рублёв и до турнира вселял некоторую уверенность в своей игре. В матче с Легечкой он показал очень стабильный и хороший теннис. Андрей хорошо подаёт, уверенно играет и не зажимается. Делает всё в темпе и по направлению. Легечка был не готов к такому стабильному и быстрому теннису», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 31 августа, Андрей Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:3, 7:5, 6:4. В 1/8 финала Рублёв встретится с Григором Димитровым (Болгария), который в трёх сетах оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).

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