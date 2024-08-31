Ольховский: психологически Рублёву будет легче играть с Попыриным, чем с Джоковичем

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский рассказал, что шестой ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву будет легче играть с 28-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, чем со второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем, на US Open — 2024.

«Андрею нужно концентрироваться на следующем матче, а не на отсутствии Джоковича в четвертьфинале. Да, если мы рассматриваем в дальнейшем, психологически будет легче играть даже с Попыриным, чем с Джоковичем, на большом корте. Но Попырин тоже должен выиграть следующую игру, как и Рублёв. Попырину ещё нужно пройти в четвертьфинал. Андрею нужно настраиваться на Димитрова — матч не будет лёгким», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 31 августа, Андрей Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:3, 7:5, 6:4. В 1/8 финала Рублёв встретится с Григором Димитровым (Болгария).