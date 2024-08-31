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Попырин — второй австралиец в истории после Хьюитта, обыгравший Джоковича на ТБШ

28-я ракетка мира Алексей Попырин стал вторым австралийцем в истории, которому удалось обыграть сербского теннисиста Новака Джоковича на турнире «Большого шлема», после Ллейтона Хьюитта на US Open — 2006.

В матче третьего круга Попырин обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. В следующем круге он встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо.

В третьем круге US Open — 2006 Ллейтон Хьюитт обыграл Джоковича со счётом 6:3, 6:1, 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Российский теннисист Даниил Медведев остался единственным чемпионом US Open, который продолжает борьбу за титул Открытого чемпионата США по состоянию на текущий момент — после части сыгранных матчей третьего круга. Медведев выигрывал US Open один раз в карьере — в 2021 году.