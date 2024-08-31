Донна Векич рассказала о важном решении по смене имиджа

Серебряный призёр Олимпиады-2024, 24-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вступила в забавный диалог с корреспондентом на пресс-конференции.

– Хотелось бы узнать, улучшилась ли ситуация с транспортом и пробками на дорогах?

– Никто не спросит меня о чёлке? Я совсем недавно её подстригла.

– Расскажите об этом решении.

– Да, я всегда хотела отрезать чёлку, но подруга подтолкнула это сделать быстрее, — заявила Векич на пресс-конференции.

Фото: Кадр с пресс-конференции Векич

Вчера, 30 августа, Донна Векич вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она обыграла американку Питон Стирнс (47-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:4. В 1/8 финала Донна Векич сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (седьмая сеяная).