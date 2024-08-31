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Выйдет ли Даниил Медведев в четвёртый круг US Open — 2024?

Выйдет ли Даниил Медведев в четвёртый круг US Open — 2024?
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В ночь с 31 августа на 1 сентября пройдёт матч третьего круга на Открытом чемпионате США — 2024, где встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 31-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли. Старт матча запланирован на 3:30 мск.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выйдет ли Даниил Медведев в четвёртый круг US Open — 2024?

Проголосовать также можно здесь.

В матче второго круга россиянин уверенно обыграл венгра Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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