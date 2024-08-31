Арина Соболенко восьмой раз подряд вышла в четвёртый круг ТБШ. Это второй показатель в WTA

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси добилась значимого достижения после победы над Екатериной Александровой в матче третьего круга US Open — 2024. Она восьмой раз подряд вышла в четвёртый круг турниров «Большого шлема». Более продолжительная серия лишь у 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американской теннисистки Серены Уильямс (14).
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Отметим, что встреча Соболенко с Александровой стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.
- 31 августа 2024
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