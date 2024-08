Средняя скорость форхэнда Соболенко на US Open выше, чем у Синнера, Алькараса и Джоковича

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси превзошла по показателям средней скорости форхэнда сразу трёх лидеров мирового рейтинга ATP — Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

Топ-4 игрока по среднему показателю скорости форхэнда на US Open — 2024 на 31 августа:

Соболенко – 128,7 км/ч;

Алькарас – 127,1 км/ч;

Синнер – 125,5 км/ч;

Джокович – 122,3 км/ч.

В ночь на 31 августа Соболенко вышла в четвёртый круг US Open — 2024. Встреча с Екатериной Александровой стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08. Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.