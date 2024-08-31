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Маррей — единственный, кому удалось выиграть US Open и ОИ в один год

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей остаётся единственным мужчиной, которому удалось выиграть золото на Олимпийских играх и Открытый чемпионат США подряд. Это случилось в 2012 году.

Сербский теннисист Новак Джокович не смог повторить этот результат. На US Open — 2024 он уступил австралийцу Алексею Попырину со счётом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

На Олимпийских играх в Париже Джокович завоевал золотую медаль в одиночном мужском разряде, обыграв испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.