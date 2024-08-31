«Я на пресс-конференции, пап». Отец Бена Шелтона позвонил ему во время интервью

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон попал в курьёзную ситуацию на пресс-конференции после поражения в матче третьего круга US Open — 2024. Во время диалога с корреспондентом Шелтону позвонил отец. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата» о теннисе.

«Я на пресс-конференции, пап», — ответил на звонок американский теннисист.

Бен Шелтон завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2024. В матче третьего круга турнира он проиграл соотечественнику Фрэнсису Тиафо со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.