Самсонова — Крюгер: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024

Сегодня, 31 августа, проходят матчи третьего круга на Открытом чемпионате США — 2024, где встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и 59-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Стэдиум 17» и начнётся не ранее 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской и американской спортсменок.

Это первая личная встреча Самсоновой и Крюгер. Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.