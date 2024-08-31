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Самсонова — Крюгер: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024

Самсонова — Крюгер: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open — 2024
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Сегодня, 31 августа, проходят матчи третьего круга на Открытом чемпионате США — 2024, где встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и 59-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Стэдиум 17» и начнётся не ранее 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской и американской спортсменок.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Это первая личная встреча Самсоновой и Крюгер. Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

US Open - 2024. Календарь
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