Фрэнсис Тиафо высказался о росте конкуренции в мужском теннисе

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о конкуренции в мужском теннисе.

«Разница небольшая. Интенсивность игры сейчас невероятна, многие теннисисты выступают очень хорошо. Если вы не будете сосредоточены, вы можете проиграть. Мы уже видели, что случилось с Карлосом прошлой ночью. Если игрок не будет внимателен, то проиграет», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Сегодня, 31 августа, Тиафо вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США, который проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.