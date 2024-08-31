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Коболли — Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Коболли — Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
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Сегодня, в ночь с 31 августа на 1 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли (11-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Напомним, во втором круге соревнований Даниил Медведев был сильнее своего соперника из Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом среди мужчин является серб Новак Джокович.

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