Флавио Коболли — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга US Open
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Сегодня, в ночь с 31 августа на 1 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли (11-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
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Флавио Коболли
Ф. Коболли
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Флавио Коболли и Даниил Медведев никогда не играли между собой на уровне АТР.
Напомним, во втором круге соревнований Даниил Медведев был сильнее своего соперника из Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
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