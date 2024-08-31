Новак Джокович назвал 2024 год самым слабым для себя за последние 15 лет
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал нынешний сезон худшим в своей карьере за последние 15 лет. Напомним, в третьем круге US Open — 2024 Джокович сенсационно проиграл австралийцу Алексею Попырину — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
28
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
«У меня было чувство, что я мог выиграть титул на «Ролан Гаррос», но получил там травму. Затем был финал Уимблдона. Олимпиада была главной целью, там я и сыграл лучше всего.
Если в этом году я возьму только золото, то принимаю это, ведь ждал этого всю свою жизнь. Самый слабый сезон с точки зрения результатов за последние 15 лет, думаю так», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
В 2024 году Джокович не выиграл ни одного титула на уровне АТР.
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