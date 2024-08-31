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Новак Джокович назвал 2024 год самым слабым для себя за последние 15 лет

Новак Джокович назвал 2024 год самым слабым для себя за последние 15 лет
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал нынешний сезон худшим в своей карьере за последние 15 лет. Напомним, в третьем круге US Open — 2024 Джокович сенсационно проиграл австралийцу Алексею Попырину — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«У меня было чувство, что я мог выиграть титул на «Ролан Гаррос», но получил там травму. Затем был финал Уимблдона. Олимпиада была главной целью, там я и сыграл лучше всего.

Если в этом году я возьму только золото, то принимаю это, ведь ждал этого всю свою жизнь. Самый слабый сезон с точки зрения результатов за последние 15 лет, думаю так», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

В 2024 году Джокович не выиграл ни одного титула на уровне АТР.

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