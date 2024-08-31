Каролина Мухова — Анастасия Потапова: россиянка уступила первый сет в 3-м круге US Open

Сегодня, 31 августа, продолжаются матчи третьего круга Открытого чемпионата США — 2024. В эти минуты на корте встречаются 38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) и чешская теннисистка Каролина Мухова. Первый сет остался за чешкой со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Муховой. Каролина выиграла на турнире ITF в Праге в 2017 году (7:6 (7:4), 6:2) и в первом круге Монреаля-2023 с точно таким же счётом — даже тай-брейк завершился тоже со счётом 7:4. Анастасия же одержала волевую победу в финальном, третьем раунде квалификации Брисбена-2019 — 1:6, 7:6 (7:5), 6:0.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.