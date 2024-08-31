Диана Шнайдер — Сара Эррани: россиянка выиграла первый сет в матче 3-го круга US Open
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Сегодня, 31 августа, продолжаются матчи третьего круга Открытого чемпионата США — 2024. В эти минуты на корте встречаются 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 96-я ракетка мира итальянская теннисистка Сара Эррани. Первый сет остался за 20-летней россиянкой со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
96
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
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18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американская теннисистка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Беларуси Арину Соболенко. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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