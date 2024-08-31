Анастасия Потапова не смогла выйти в четвёртый круг US Open, уступив Каролине Муховой
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на US Open — 2024 в одиночном разряде. В матче третьего круга она уступила чешке Каролине Муховой (52-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 2:6.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
52
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
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38
Анастасия Потапова
А. Потапова
Матч продолжался 1 час 14 минут. В рамках встречи Потапова выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Муховой семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В 1/8 финала Каролина Мухова сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан, 30) — Ясмин Паолини (Италия, 5). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
Комментарии
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