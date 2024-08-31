Ясмин Паолини обыграла Юлию Путинцеву и вышла в четвёртый круг US Open — 2024

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (32-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. В рамках встречи Паолини выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Путинцевой два эйса, две подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В 1/8 финала Ясмин Паолини сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.