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Ясмин Паолини обыграла Юлию Путинцеву и вышла в четвёртый круг US Open — 2024

Ясмин Паолини обыграла Юлию Путинцеву и вышла в четвёртый круг US Open — 2024
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (32-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Матч продолжался 1 час 36 минут. В рамках встречи Паолини выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Путинцевой два эйса, две подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В 1/8 финала Ясмин Паолини сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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