Томаш Махач вышел в четвёртый круг US Open — 2024, легко обыграв Давида Гоффена

38-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в четвёртый круг US Open — 2024. В третьем раунде он легко обыграл бельгийца Давида Гоффена (78-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:3, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Махач выполнил десять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из десяти. На счету Гоффена два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В 1/8 финала Томаш Махач сыграет с победителем матча Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 25).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.