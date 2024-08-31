Томаш Махач вышел в четвёртый круг US Open — 2024, легко обыграв Давида Гоффена
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38-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в четвёртый круг US Open — 2024. В третьем раунде он легко обыграл бельгийца Давида Гоффена (78-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:3, 6:1, 6:2.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
78
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 3
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Томаш Махач
Т. Махач
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Махач выполнил десять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из десяти. На счету Гоффена два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В 1/8 финала Томаш Махач сыграет с победителем матча Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 25).
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.
Комментарии
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