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Джессика Пегула вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Дианой Шнайдер

Джессика Пегула вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Дианой Шнайдер
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг US Open — 2024. В третьем раунде она обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (74-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:3.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 19:15 МСК
Джессика Бузас Манейро
74
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 12 минут. Пегула выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бузас Манейро ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В 1/8 финала Джессика Пегула сыграет с победительницей встречи Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия, 18).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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