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Ясмин Паолини установила уникальное достижение итальянского тенниса

Ясмин Паолини установила уникальное достижение итальянского тенниса
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини установила уникальное достижение женского тенниса своей страны. Напомним, сегодня, 31 августа, Паолини вышла в четвёртый круг US Open — 2024, обыграв Юлию Путинцеву (6:3, 6:4).

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Ясмин Паолини стала первой в истории Открытой эры итальянкой, которой удалось выйти в четвёртый круг на каждом турнире «Большого шлема» в календарном году. На Australian Open Ясмин уступила в 1/8 финала, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошла до финалов.

Она впервые в карьере прошла дальше второго круга на US Open. За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024 Паолини поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову.

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