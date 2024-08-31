Ясмин Паолини установила уникальное достижение итальянского тенниса

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини установила уникальное достижение женского тенниса своей страны. Напомним, сегодня, 31 августа, Паолини вышла в четвёртый круг US Open — 2024, обыграв Юлию Путинцеву (6:3, 6:4).

Ясмин Паолини стала первой в истории Открытой эры итальянкой, которой удалось выйти в четвёртый круг на каждом турнире «Большого шлема» в календарном году. На Australian Open Ясмин уступила в 1/8 финала, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошла до финалов.

Она впервые в карьере прошла дальше второго круга на US Open. За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024 Паолини поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову.