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Паолини — о матче с Путинцевой: приятно играть с кем-то таким же низким, как я

Паолини — о матче с Путинцевой: приятно играть с кем-то таким же низким, как я
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини шуточно высказалась по поводу матча третьего круга US Open — 2024 с Юлией Путинцевой (6:3, 6:4).

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

— Сегодняшний матч был криком в адрес невысоких девушек… говорит ли это о том, что нет одного типа телосложения, который определяет успех в спорте?
— Мы быстры на корте. Думаю, мы можем играть в действительно хороший теннис. Мало кто такого же низкого роста. Иногда приятно играть с кем-то таким же низким, как я. Здорово, когда невысокие люди играют в теннис! — сказала Паолини в интервью на корте после матча.

Согласно официальному сайту WTA, рост Паолини и Путинцевой составляем 1 м 63 см.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024 Паолини поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову.

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