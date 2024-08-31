Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг US Open — 2024, легко обыграв Эррани

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она не испытала проблем с итальянкой Сарой Эррани (96-й номер рейтинга WTA) и победила со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024 20-летняя Диана Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.