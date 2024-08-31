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Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг US Open — 2024, легко обыграв Эррани

Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг US Open — 2024, легко обыграв Эррани
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она не испытала проблем с итальянкой Сарой Эррани (96-й номер рейтинга WTA) и победила со счётом 6:2, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
Сара Эррани
96
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024 20-летняя Диана Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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