Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг US Open — 2024, легко обыграв Эррани
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она не испытала проблем с итальянкой Сарой Эррани (96-й номер рейтинга WTA) и победила со счётом 6:2, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
96
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024 20-летняя Диана Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
Комментарии
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