20-летняя Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема»
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвёртый круг на турнире «Большого шлема». В третьем раунде US Open — 2024 20-летняя россиянка не испытала проблем с итальянкой Сарой Эррани, победив со счётом 6:2, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
96
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
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18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
В 2024 году российская теннисистка выиграла три титула на уровне WTA, все — на трёх разных покрытиях (хард, грунт, трава). Кроме того, Шнайдер завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2024 в парном разряде с Миррой Андреевой. В финале девушки уступили Эррани и Ясмин Паолини.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Диана Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Матч состоится в понедельник, 2 сентября.
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