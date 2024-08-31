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20-летняя Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема»

20-летняя Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема»
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвёртый круг на турнире «Большого шлема». В третьем раунде US Open — 2024 20-летняя россиянка не испытала проблем с итальянкой Сарой Эррани, победив со счётом 6:2, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
Сара Эррани
96
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В 2024 году российская теннисистка выиграла три титула на уровне WTA, все — на трёх разных покрытиях (хард, грунт, трава). Кроме того, Шнайдер завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2024 в парном разряде с Миррой Андреевой. В финале девушки уступили Эррани и Ясмин Паолини.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Диана Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Матч состоится в понедельник, 2 сентября.

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