Серена Уильямс пришла на матч Янника Синнера на US Open — 2024
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс пришла на US Open — 2024 в качестве зрителя. Легендарная теннисистка замечена за просмотром матча с участием лидера мирового рейтинга АТР итальянца Янника Синнера.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
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87
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Фото: Кадр из трансляции
Экс первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. На Открытом чемпионате США американка выигрывала шесть титулов в одиночном разряде и два в парном.
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, у мужчин — серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге. Он проиграл австралийцу Алексею Попырину.
Комментарии
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