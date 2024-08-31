Серена Уильямс пришла на матч Янника Синнера на US Open — 2024

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс пришла на US Open — 2024 в качестве зрителя. Легендарная теннисистка замечена за просмотром матча с участием лидера мирового рейтинга АТР итальянца Янника Синнера.

Фото: Кадр из трансляции

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. На Открытом чемпионате США американка выигрывала шесть титулов в одиночном разряде и два в парном.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф, у мужчин — серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге. Он проиграл австралийцу Алексею Попырину.