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Джек Дрэйпер легко обыграл Ботика ван де Зандспхулпа в третьем круге US Open — 2024

Джек Дрэйпер легко обыграл Ботика ван де Зандспхулпа в третьем круге US Open — 2024
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25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в четвёртый круг US Open — 2024. В матче третьего раунда он не испытал проблем с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (74-й номер рейтинга АТР) и победил со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 19:50 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
74
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Дрэйпер выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету ван де Зандсхулпа шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из десяти.

В 1/8 финала Джек Дрэйпер сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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