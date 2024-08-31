Джек Дрэйпер легко обыграл Ботика ван де Зандспхулпа в третьем круге US Open — 2024

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в четвёртый круг US Open — 2024. В матче третьего раунда он не испытал проблем с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (74-й номер рейтинга АТР) и победил со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Дрэйпер выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету ван де Зандсхулпа шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из десяти.

В 1/8 финала Джек Дрэйпер сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.