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Эшлин Крюгер — Людмила Самсонова: россиянка легко выиграла первый сет в 3-м круге US Open

Эшлин Крюгер — Людмила Самсонова: россиянка легко выиграла первый сет в 3-м круге US Open
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Сегодня, 31 августа, продолжаются матчи третьего круга Открытого чемпионата США — 2024. В эти минуты на корте встречаются 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и 59-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер. Первый сет остался за россиянкой с уверенным счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 22:10 МСК
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Это первая личная встреча Людмилы Самсоновой и Эшлин Крюгер на уровне WTA. Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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