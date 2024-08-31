Эшлин Крюгер — Людмила Самсонова: россиянка легко выиграла первый сет в 3-м круге US Open
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Сегодня, 31 августа, продолжаются матчи третьего круга Открытого чемпионата США — 2024. В эти минуты на корте встречаются 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и 59-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер. Первый сет остался за россиянкой с уверенным счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 22:10 МСК
59
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
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16
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Это первая личная встреча Людмилы Самсоновой и Эшлин Крюгер на уровне WTA. Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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