Янник Синнер уверенно вышел в четвёртый круг US Open — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга он не испытал проблем с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (87-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 6:1, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Синнер выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету О'Коннелла пять эйсов и четыре двойные ошибки. Австралиец не заработал ни одного брейк-пойнта на подаче итальянца.

В четвёртом круге Янник Синнер сыграет с победителем матча Габриэль Диалло (Канада, Q) — Томми Пол (США, 14).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.