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Янник Синнер уверенно вышел в четвёртый круг US Open — 2024

Янник Синнер уверенно вышел в четвёртый круг US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга он не испытал проблем с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (87-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 6:1, 6:4, 6:2.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 20:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Кристофер О'Коннелл
87
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Матч продолжался 1 час 56 минут. Синнер выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету О'Коннелла пять эйсов и четыре двойные ошибки. Австралиец не заработал ни одного брейк-пойнта на подаче итальянца.

В четвёртом круге Янник Синнер сыграет с победителем матча Габриэль Диалло (Канада, Q) — Томми Пол (США, 14).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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