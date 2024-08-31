Людмила Самсонова вышла в четвёртый круг US Open, проиграв лишь два гейма Крюгер

16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в четвёртый круг US Open — 2024. В третьем раунде россиянка с разгромом обыграла американку Эшлин Крюгер (59-й номер рейтинга WTA). Счёт матча — 6:1, 6:1.
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Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Самсонова не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Крюгер два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Людмила Самсонова поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25).
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
- 31 августа 2024
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