Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова вышла в четвёртый круг US Open, проиграв лишь два гейма Крюгер

Людмила Самсонова вышла в четвёртый круг US Open, проиграв лишь два гейма Крюгер
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в четвёртый круг US Open — 2024. В третьем раунде россиянка с разгромом обыграла американку Эшлин Крюгер (59-й номер рейтинга WTA). Счёт матча — 6:1, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 22:10 МСК
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Самсонова не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Крюгер два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Людмила Самсонова поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

Календарь US Open (ж)
Сетка US Open (ж)
Материалы по теме
Самсонова — в 4-м круге US Open! Также играет Медведев, а Шнайдер победила. LIVE!
Live
Самсонова — в 4-м круге US Open! Также играет Медведев, а Шнайдер победила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android