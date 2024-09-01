Янник Синнер прокомментировал ранние вылеты Алькараса и Джоковича с US Open — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал ранние вылеты с US Open — 2024 многократных чемпионов турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича.

«Как мы видим, в этом виде спорта может произойти всё что угодно. Я стараюсь оставаться на своей стороне сетки и двигаюсь день за днём. Каждый соперник — это сложный вызов. Стараюсь наслаждаться каждым моментом на корте. Было несколько сенсаций. Посмотрим, что будет дальше. Я счастлив, что всё ещё нахожусь здесь. Надеюсь сыграть как можно больше матчей», — сказал Синнер в интервью на корте после матча 3-го круга.

Напомним, Алькарас проиграл во втором круге нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу. Джокович уступил австралийцу Алексею Попырину в третьем раунде.