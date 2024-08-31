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Каролина Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Анной Калинской

Каролина Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Анной Калинской
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В третьем круге датчанка обыграла француженку Джессику Понше со счётом 6:3, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 22:25 МСК
Джессика Понше
143
Франция
Джессика Понше
Д. Понше
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Каролина Возняцки
71
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Матч продолжался 1 час 15 минут. Возняцки выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Понше четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Каролина Возняцки поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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