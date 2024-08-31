Каролина Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Анной Калинской
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В третьем круге датчанка обыграла француженку Джессику Понше со счётом 6:3, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 22:25 МСК
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Джессика Понше
Д. Понше
Окончен
0 : 2
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Каролина Возняцки
К. Возняцки
Матч продолжался 1 час 15 минут. Возняцки выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Понше четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Каролина Возняцки поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15).
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
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