Каролина Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, где может сыграть с Анной Калинской

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В третьем круге датчанка обыграла француженку Джессику Понше со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Возняцки выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Понше четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Каролина Возняцки поспорит с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.